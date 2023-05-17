Вручение трех свидетельств о предоставлении безвозмездной субсидии на приобретение жилья состоялось в соцзащите Каспийска

Вчера, 16 мая, в управлении социальной защиты населения города Каспийска состоялось вручение свидетельств о предоставлении безвозмездной субсидии на приобретение жилья. В этот раз обладателями гос.поддержки стали два инвалида и участник боевых действий в Чечне.

Почетными гостями данного мероприятия стали: заместитель главы Каспийска Руслан Учакаев, председатель совета ветеранов Магомедарип Якубов и ветеран афганских событий Вагиф Сейханов. Представители гос.структур города официально провели церемонию вручения сертификатов и обратились с пожеланиями к их получателям.

На реализацию данного сертификата дается ровно 9 месяцев, и в течении этого времени получатели соц. помощи должны приобрести жилье в пределах РФ. Отметим, что оно также должно полностью соответствовать нормам закона и иметь полный пакет документов. По словам директора управления социальной защиты города Каспийска Джафара Насирова, получить сам сертификат возможно только после проверки и предоставления всех документов.

Далее жителям города, которые получили гос.поддержку, рассказали об основных правилах использования сертификата.

Источник