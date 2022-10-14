Врио военного комиссара г. Каспийск Р. Эльмурзаев прокомментировал появление в сети информации о раздаче повесток на улицах города

«Сотрудники военкоматов и уполномоченные лица могут вручать гражданам, подлежащим призыву, повестки различными способами. И по месту жительства, и на работе, и при проверке документов на улице. Российским законодательством это не запрещено. Чтобы выдать повестку адресату на улице, необходимо предварительно установить личность гражданина, что могут сделать сотрудники правоохранительных органов. То есть сначала сотрудник полиции должен установить личность и только после этого сотрудник военкомата может отдать документ получателю.

Если повестку не получилось вручить, работник военкома может письменно обратиться в полицию (п. 3 ст. 26, п. 2 ст. 31 закона № 53-ФЗ) для обеспечения явки военнообязанного в рамках частичной мобилизации. И в этом случае, если при патрулировании полицейский выявит такого уклониста, он должен сопроводить его в военкомат.

Что касается появления в сети фотографии незаполненного бланка повестки, то идет разбирательство в появлении данного документа в сети, не фейк ли и фото монтаж. По законодательству призывникам должен вручаться уже заполненный бланк с печатью и подписью», — сообщил военный комиссар.