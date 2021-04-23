Экономика

Врио руководителя Минтуризма РД прокомментировало Послание Президента РФ ФС касательно вопросов туризма

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Эмин Мерданов, врио руководителя Минтуризма РД, озвучил вопросы развития туризма на основании ежегодного Послания Президента России Владимира Путина.

В частности он отметил, что туристический кэшбэк будет действовать до конца 2021 года и позволит туристам вернуть 20% стоимости тура внутри страны. В Дагестане работает по программе два туроператора «ДагТур» и «Каспий», однако по стране таких агентств 257.
Мерданов также отметил новое решение по поддержке туризма — субсидирование процентной ставки на модернизацию и строительство отелей. По мнению Эмина Мерданова, это позволит создать туристическую инфраструктуру и поддержать возросший к Дагестану интерес.

Отметим, что в Дагестане по программе 20% кэшбэк работает 5 гостиниц и отелей: четыре в Махачкале, один в Дербенте.

По мнению Мерданова, озвученные Президентом в Послании меры поддержки, улучшат качество туризма в регионе.

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