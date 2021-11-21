Врио министра строительства РД Артур Сулейманов посетил Каякентский район и город Дагестанские Огни

В Каякентском районе руководитель ведомства посетил объект незавершённого строительства по титулу «Больница на 50 коек и поликлиника, рассчитанная на 100 посещений в смену в селе Каякент Каякентского района». Объект начали строить более одиннадцати лет назад, ещё в феврале 2010 года, однако до сих пор строительство не было завершено, объект не был сдан в эксплуатацию.

Осмотрев здание будущей больницы, врио министра строительства отметил, что строительство велось по проектной документации, выполненной более 10 лет назад, подчеркнув необходимость актуализации проектных решений и приведения их в соответствие с требованиями действующих нормативных документов.

Также Артур Сулейманов осмотрел площадку, где планируют построить очистные сооружения для Дагестанских Огней. Начало работ запланировано на 2022 год. Врио Министра строительства запросил сведения о ходе проектных работ и степени достоверности исходных данных для проектирования объекта.

Проектной организации было рекомендовано дополнительно проанализировать и актуализировать имеющиеся исходные данные для проектирования с использованием опыта проектировщиков систем очистных сооружений из других регионов. Было акцентировано внимание проектной организации на принятии наиболее рациональных проектных решений с учётом реального объема стоков.