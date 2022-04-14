Общество

Врио министра образования и науки Яхья Бучаев прокомментировал изменения в деятельности общественных советов

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Врио министра образования и науки РД Яхья Бучаев прокомментировал изменения общественных советов при органах власти:

«Общественный совет – очень нужный и важный орган, потому что сфера образования включает в себя не только процесс обучения, но также процесс воспитания и совершенствования личности. Мы не можем говорить об эффективности учебного процесса и воспитательной работы без поддержки родителей, их контроля, предложений.
Тот совет, который сейчас функционирует при Министерстве, устарел, необходимы изменения. Надеюсь, новый формат работы, предложенный правительством республики, поможет оживить институты общественности при ведомствах и вдохнуть новые силы и идеи специалистам»,- отметил Бучаев.

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