Врио министра финансов республики прокомментировал выступление Владимира Путина на ПМЭФ

«На мой взгляд, основной посыл президента – о том, что России удаётся стабильно развиваться и в условиях санкций.

Одним из наиболее важных заявлений Владимира Путина было о благосостоянии людей для экономики страны. Будет повышаться МРОТ, будут развиваться форматы социального контракта.

Очень значимый тезис про дальнейшее развитие инфраструктурных кредитов. Нам это важно, потому что мы развиваемся, нам нужно раширять особую экономическую зону, нужно создавать инфраструктуру для наших инвесторов.

Слова главы государства о достижении исторического минимума безработицы в стране находят подтверждение у нас в республике, показатель которого стал минимальным за 10 лет, количество безработных в Дагестане в 2022 году снизилось в два раза», — рассказал Шамиль Дабишев.

Также был объявлен мораторий на проверки бизнеса. Те предприятия, деятельность которых не влияет на жизнедеятельность человека, освобождаются от проверок.

«Президент обозначил нам конкретные направления деятельности, по которым мы будет ещё активнее работать во благо нашей страны и республики», — прокомментировал врио министра финансов Дагестана.