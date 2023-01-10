Врио министра энергетики и тарифов Дагестана назначен Марат Шихалиев

«Он полностью соответствует занимаемой должности, имеет достаточно богатый опыт работы в сфере энергетики и тарифов», — дал характеристику вновь назначенному руководителю глава республики Сергей Меликов.
В разное время Марат Шихалиев занимал должности начальника управления экономики ОАО «Дагэнергосеть», руководителя группы внутреннего контроля и аудита, начальника управления Дагестанской сетевой компании, главного эксперта ПАО «Россети Северный Кавказ», заместителя директора ООО «Газпром газораспределение Дагестан».