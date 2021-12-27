Врио министра экономики и территориального развития Руслан Алиев рассказал в интервью Интерфакс о перспективах экономики Дагестана

В Дагестане утвердили Стратегию социально-экономического развития до 2030 года. Кроме того, республика завершила формирование модели экономического развития.

В республике также сформирован список «прорывных» и продолжается формирование особой экономической зоны.

О перспективах развития экономики, привлечении инвестиций и поддержке бизнеса в интервью «Интерфаксу» рассказал врио министра экономики и территориального развития Дагестана Руслан Алиев.

По словам Алиева, ВРП республики по итогам 2021 года вырастет на 2,9, индекс промышленного производства — 107,9%. Рост производства сельскохозяйственной продукции — 101,1%, инвестиций в основной капитал — 105,2%, строительства — 102,1%, оборота розничной торговли — 105,9%. Для нашей республики перспективными остаются сельское хозяйство, промышленность и туризм. Необходимо развивать транспортно-логистический и транзитный потенциал.

Кроме того, в 2021 году ожидается рост объема инвестиций на 5,2% по сравнению с 2020 годом, общий их объем оценивается в 316,3 млрд рублей. В 2022 году прогнозируется дальнейший рост — это порядка 5,3% роста по сравнению с 2021 годом.

В общем в инвестпортфеле Дагестана 61 проект на сумму свыше 101 млрд рублей.