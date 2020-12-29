Врио Главы РД подписал Указ об утверждении структуры Правительства

Врио Главы Республики Дагестан подписал Указ, утверждающий структуру Правительства РД. Согласно ему у председателя регионального кабинета министров будет семь вице-премьеров, двое из которых в статусе первых заместителей. Согласно данному Указу Минкомсвязи РД преобразовано в Министерство цифрового развития РД и Министерство информации и печати РД.

Изменения коснулись Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, которое переименовано в Министерство строительства РД. В числе изменений и передача функций Минфина РД новообразованной Службе государственного и финансового контроля РД.

Упразднены Представительства Дагестана в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае, их функции переданы в Миннац РД. Кроме того, образовано Управление Правительства РД по капитальному строительству.