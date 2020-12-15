Врио главы Минсельхозпрода Дагестана рассказал о мерах стабилизации цен на продукты

Президент Владимир Путин принял ряд Постановлений, которые должны остановить рост цен на некоторые продовольственные категории, зафиксированный в том числе и в Дагестане. Контроль за реализацией данных мероприятий возложен на ФНС РФ. Основными показателями здесь станут данные онлайн-касс и результаты мониторинга Росстата. Меры, которые принимаются в республике для стабилизации ценового роста, обсудил Абзагир Гусейнов на информационном брифинге. Врио руководителя Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД отметил, что на ряд продовольственных категорий зафиксирован небольшой рост цен, который обусловлен сезонными изменениями. Это овощи, фрукты, картофель. Более существенный рост стоимости зафиксирован на зерно, подсолнечное масло и сахар.

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