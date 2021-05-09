Врио Главы Дагестана Сергей Меликов поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, трудового фронта, всех дагестанцев с самым дорогим для всех праздником – Днем Победы!

«В этом дне – огромная радость, искренняя благодарность и боль невосполнимых утрат. Для жителей нашей республики, как и для всех граждан России, нет другого такого праздника, когда мы столь сильно ощущаем сплоченность, ценность жизни, значимость любви к Родине, воодушевляемся примерами истинного мужества и стойкости многонационального народа нашей страны.

День Победы – праздник не только государственный, но и глубоко личный. Нет в нашей стране такой семьи, которую бы не опалила война. Сотни тысяч дагестанцев отважно бились на полях сражений и самоотверженно трудились в тылу – на заводах и фабриках, на полях и на транспорте, обеспечивая фронт оружием и боеприпасами, продовольствием и амуницией, вносили свой вклад в приближение Великой Победы.

Мы, дети, внуки и правнуки поколения победителей, твердо осознаем, что наш священный долг – сохранить и защитить память о героях, не вернувшихся с полей сражений, о тех, кто отстоял свободу нашей Родины. Важность сохранения исторической памяти особо подчеркнул и Президент страны В.В. Путин в ежегодном Послании Федеральному Собранию.

Самые теплые, искренние слова благодарности сегодня нашим дорогим ветеранам!

Мы гордимся вами, преклоняемся перед вашей доблестью, силой духа и будем хранить верность вашим заветам, героическому наследию, передавая это достояние молодежи.

Желаю всем мира, добра, крепкого здоровья и благополучия!» — говорится в поздравлении.