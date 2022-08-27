Время креатива

Такое обучение рассматривается в мировой педагогике как наиболее успешная альтернатива традиционным методам. Суть её в том, что за основу берётся обучение в команде. Методика не нова, у нас в республике применяется учителями, но пока ещё не повсеместно. Рассказать о современной технологии преподавания и показать, как её использовать при формировании функциональной грамотности – такова была задача методического воркшопа «Технология сотрудничества как эффективный метод формирования функциональной грамотности учащихся».

Мероприятие для заместителей руководителей по учебно-воспитательной работе общеобразовательных организаций Республики Дагестан было организовано Дагестанским институтом развития образования совместно с АНОО «Дом Знаний» в рамках августовского совещания работников образования.

Обучение в сотрудничестве – хороший методический приём и для повышения профессионального роста самих педагогов.

«Воркшоп показал, что нам нужны интерактивные методы работы, интенсивное групповое взаимодействие всех членов команды, чтобы выдать креативные решения», – говорит заведующая лабораторией по формированию функциональной грамотности Центра развития общего образования ДИРО Аминат Газимагомедова.

Совершенствование управленческих навыков педагогов, их профессиональное развитие, овладение приёмами современных моделей и форм развития функциональной грамотности обучающихся – вот цель организаторов воркшопа. Актуальность подобных методических мастерских бесспорна. Лаборатория под руководством Аминат Газимагомедовой проводит уже не первый воркшоп, это хороший опыт и ступень профессионального роста педагогов.

В мае участниками методической мастерской были сами учителя. В учебном зале царила атмосфера творчества, педагоги выдвигали различные идеи для решения предложенных наиболее типичных проблемных педагогических ситуаций. Они демонстрировали образность мышления, были раскрепощены, проявляли смекалку, умение работать в команде. Имитация таких педагогических ситуаций помогает практикующим педагогам интегрировать и создавать качественные решения профессиональных задач.

Воркшоп, пошедший 23 августа, по своему эмоциональному содержанию несколько отличался от предыдущего. Всё–таки заместители руководителей школ по учебно-воспитательной работе больше администраторы по своей сути, и преодолеть их некоторую скованность, вовлечь в интерактивную атмосферу, было непросто.

Зачастую многие из учителей идут по проторенной дороге и на одно ситуационное задание выдают однотипные решения. К примеру, даже самое первое испытание «Визитная карточка», когда каждый участник должен представить себя и свою команду, вызвало затруднение. Как правило, здесь всё шаблонно. Чтобы заставить участников сразу же включиться в творческую работу, им было предложено придумать свою визитку в виде двустишия, используя своё имя. И не все администраторы школ справились с этим.

Остальные два задания воркшопа: блиц-турнир и управленческие кейсы – дались легче. Здесь им предстояло решить управленческие ситуационные задачи? в ходе которых участники высказывали большое количество вариантов решения с последующим отбором наиболее удачных, практичных.

«Участие в подобных воркшопах даёт педагогам и личностное развитие. Перед учителями ставится креативное задание, и, выполняя его, каждый может обнаружить свои слабые места и сделать вывод, над чем он должен поработать. Мы привыкли к тому, что учителя должны иметь прежде всего предметные знания, профессионально передавать их ученикам, но мало кто из них применяет инновационные методы обучения в своей работе. Чтобы способствовать креативности педагогов, мы используем методические приёмы сотрудничества, командной работы, соревновательность. И именно эта форма обучения показала себя с лучшей стороны», — говорит Аминат Газимагомедова.

В планах лаборатории много разных интересных задумок для практикующих педагогов. Остаётся надеяться, что пока ещё серьёзный пробел в учебном процессе, касающийся формирования функциональной грамотности в школах республики, будет восполнен.

Источник: Дагестанская правда