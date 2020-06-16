Здравоохранение

Врачи тестируют жителей труднодоступных районов Дагестана на COVID-19

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Выездные группы медработников полевых госпиталей Минобороны РФ тестируют жителей труднодоступных районов Дагестана на коронавирус. По сообщению Минобороны, врачи используют современные мобильные лаборатории. Кроме тестирования, бригады оказывают консультативную и медицинскую помощь.

Используемая диагностика является самой быстрой и точной. Она позволяет получить результат в течение получаса.

Отметим, что на данный момент врачи госпиталей Минобороны РФ провели 6 выездных консультаций, приняли свыше восьмисот граждан и отобрали более восьмисот биопроб для диагностики заболевания.

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