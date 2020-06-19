Врачи мобильных госпиталей консультируют граждан труднодоступных районов

Специалисты мобильных госпиталей Минобороны РФ, развернутые в Дагестане, оказывают бесплатные медицинские консультации жителям горных районов республики.

Проверить зрение, а также получить консультацию лора смогли дети дошкольного возраста и их родители, проживающие в труднодоступной местности. Дополнительно проконсультироваться можно у инъекциониста и терапевта.

Данной услугой воспользовались более тысячи жителей республики. Выездные мероприятия проводятся в соответствии с графиком в сельских медучреждениях