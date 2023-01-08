Общество

Врачи Хасавюрта спасли беременную, пострадавшую при взрыве

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Пострадавшая во время взрыва в городе Хасавюрте Республики Дагестан женщина находится на поздних сроках беременности. Ее жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил врач-травматолог Хасавюртовской ЦГБ Муса Магомедов.

«Мать поступила с травмами обеих голеней, ей наложен гипс, она на девятом месяце беременности. Гинекологами проведен осмотр», — сообщил медик.

Он отметил, что трехлетняя девочка, которая была с мамой, получила ушибы, сотрясение мозга, но все обошлось без переломов. Врачи оказывают помощь пострадавшим. Вопрос находится под контролем руководителя регионального минздрава Татьяны Беляевой.

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