Врачи Хасавюрта спасли беременную, пострадавшую при взрыве

Пострадавшая во время взрыва в городе Хасавюрте Республики Дагестан женщина находится на поздних сроках беременности. Ее жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил врач-травматолог Хасавюртовской ЦГБ Муса Магомедов.

«Мать поступила с травмами обеих голеней, ей наложен гипс, она на девятом месяце беременности. Гинекологами проведен осмотр», — сообщил медик.

Он отметил, что трехлетняя девочка, которая была с мамой, получила ушибы, сотрясение мозга, но все обошлось без переломов. Врачи оказывают помощь пострадавшим. Вопрос находится под контролем руководителя регионального минздрава Татьяны Беляевой.