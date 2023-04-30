Врачи-гигиенисты обучили медработников работать без вреда для здоровья

В России реализуется проект «Укрепление общественного здоровья» (нацпроект «Демография»), в рамках которого в Республиканском центре общественного здоровья и медицинской профилактики состоялось мероприятие «Недели лучших практик по укреплению здоровья сотрудников на рабочих местах», объявленной Минздравом России.

В модельных корпоративных программах все мероприятия разделены на 4 направления:

— выявление факторов риска

— изменение поведения работника

— снижение избыточной массы тела

— изменение рабочей среды

Семинар по данной теме провели сотрудники Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Без умения сохранить собственное здоровье и качество жизни медработники не смогут помочь и своим пациентам, вот почему основы здорового образа жизни, несмотря на рабочий график, они осваивали в ежедневной практике.

Так например, в рамках проводимой акции «Будь активным — встань со своего кресла!» в практику ввели производственную гимнастику в больницах и поликлиниках. Показала правильность ее проведения инструктор по ЛФК РЦОЗМП Зарема Алипашаева.

Выполнение простых упражнений помогает отвлечься от текущих задач, благотворно сказывается на психическом здоровье и снижает уровень стресса. Ежедневное выполнение специальных упражнений придаёт бодрости, прибавляет силы и увеличивает работоспособность. Кроме того, формируется выносливость — человек не чувствует усталость даже пол конец рабочего дня.