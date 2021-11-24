Врачи 11 больниц России предложили противникам вакцинации лично посетить ковидные отделения

Врачи 11 больниц России написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, среди которых ряд политиков и общественных деятелей, с предложением лично посетить красные зоны лечебных учреждений и своими глазами увидеть пациентов с ковидом, а также последствия, которые может вызывать это заболевание.

Авторы письма, среди которых главные врачи и заведующие отделениями ведущих больниц страны, специализирующихся на лечении коронавируса, отмечают, что им известна позиция адресатов относительно вакцинации от COVID-19. «Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь, чем. Однако, учитывая сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц», — говорится в письме. В нем авторы также выражают уверенность в том, что после посещения отделений адресаты изменят свою позицию относительно вакцинации и «меньше людей будет умирать».

Письмо подписали главврачи московских больниц №40, №52, №15 и №67 Денис Проценко, Марьяна Лысенко, Валерий Вечорко и Андрей Шкода, главврач Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.

Кроме того, свои подписи поставили заведующие отделением реанимации для больных ковидом Городской больницы №40 Санкт-Петербурга, инфекционным отделением Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина, инфекционным отделением №2 Краевой клинической больницы №1 имени С. В. Очаповского в Краснодаре, заместитель главврача Инфекционной больницы №2 в Сочи, заместитель главврача Окружной клинической больницы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и заведующий отделением реанимации Коми республиканской клинической больницы.

Источник: ТАСС