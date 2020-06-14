Здравоохранение

Врач станции переливания крови поздравила дагестанцев с Днём донора

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С 8 по 15 июня в Республиканской станции переливания крови Дагестана проходит Всероссийская акция, посвященная Всемирному дню донора. В рамках акции здесь принимают доноров для сдачи крови и ведут пропаганду донорства, рассказывают о ее пользе в соцсетях.

По словам врача-трансфузиолога станции Зумруд Аскеровой, в акцию вовлеклись молодежные организации, общественные деятели и просто желающие. Она отметила, что в  ситуации с пандемией коронавируса, доноров стало меньше.

Она также рассказала о помощи волонтеров, которые активно сдавали кровь и приглашали знакомых. Отметим, что норма о господдержке волонтерских организаций.

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