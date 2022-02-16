Врач предупредил об опасном воспалении при коронавирусе

У пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, в редких случаях может происходить опасное воспаление мозгового вещества. Об этом рассказал иммунолог, кандидат-медицинских наук Николай Крючков.

«При COVID у небольшого количества людей действительно наблюдается воспаление мозгового вещества — энцефалит или энцефаломиелит», — сказал специалист.

При этом Крючков отметил, что природа данного явления обсуждается. Энцефалит может быть иммунный вторичный, но может и с вирусным триггером.

Энцефалит – группа заболеваний, характеризующаяся воспалением головного мозга. Энцефалиты делят на первичные и вторичные, вирусные и микробные, инфекционно-аллергические, аллергические и токсические.

Ранее стало известно, что после перенесенного коронавируса ногти человека могут стать более ломкими. В некоторых случаях также могут выпадать волосы. Причем симптом может сохраняться долгое время.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты от инфекции. На сегодняшний день полностью — двумя дозами — привиты более 80 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64 процента.

Источник: РИА Новости