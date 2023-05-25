Врач оказывает помощь туристке, упавшей в Гунибском районе

Врач Чохской участковой больницы сейчас оказывает медицинскую помощь и вместе с сотрудниками МЧС эвакуирует туристку, сорвавшуюся в ущелье в Гунибском районе близ села Гамсутль. Девушка в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой и множественными переломами. Медики и спасатели с трудом добрались до неё по горным тропинкам. В настоящее время одновременно проводятся лечебные процедуры и максимально щадящая эвакуация пострадавшей до ближайшего стационара.

Вопрос оказания медицинской помощи ей находится на контроле министра здравоохранения Республики Дагестан. Далее планируется транспортировка пострадавшей вертолетом ДЦМК в республиканский стационар.