Врач объяснила разницу потери обоняния при коронавирусе и ОРВИ

Потеря обоняния не всегда свидетельствует о заражении коронавирусной инфекцией, рассказала «Вечерней Москве» врач-терапевт Елена Селькова.

Так, человек может перестать различать запахи при простуде из-за отека слизистой оболочки носа или при острой аллергии. В то же время, заразившись коронавирусом, человек теряет обоняние, при этом не испытывая проблем с заложенностью носа.

«Нет выделений, отсутствует заложенность носа, нет вообще никакого затруднения носового дыхания, а потом бывает так, что через несколько дней начинает возникать симптоматика самого основного заболевания», — пояснила врач.

Потеря обоняния также может быть симптомом опухоли головного мозга, болезни Альцгеймера или возникать при болезни Паркинсона. Подобное состояние возможно и при постинфарктных состояниях.

«При серьезных хронических заболеваниях обоняние пропадает за три-четыре года до появления уже тяжелых проявлений болезни», — подчеркнула Селькова.

О том, что человек может потерять обоняние не только при заражении коронавирусом, сообщал и отоларинголог Владимир Зайцев. Так, по его словам, люди с острым или хроническим ринитом, а также при воспалении слизистой носа могут иметь проблемы с обонянием или вовсе потерять его. По словам врача Алены Парецкой, такое состояние может быть признаком заболеваний центральной нервной системы, а также указывать на старческие изменения. Кроме того, аносмию может спровоцировать и прием некоторых медикаментов или воздействие химикатов.

Ранее сообщалось, что у заразившихся коронавирусом людей до потери обоняния и вкуса появляется сухость и неприятные ощущения в носу. Об этом свидетельствует исследование испанских ученых, опубликованное на сайте препринтом medRxiv.

Источник: https://ria.ru/20201206/obonyanie-1587870553.html