Врач-невролог высшей категории Наида Караева получила звание «Национальный Герой Дагестана»

Врачу-неврологу Сергокалинской ЦРБ Наиде Караевой вручили звание «Национальный Герой Дагестана». Награду присудили «За особые заслуги перед многонациональным народом Дагестана и высокий профессионализм, проявленный во время пандемии COVID-19».

Наида Караева — уроженка села Сергокала, выпускница ДГМА, врач высшей категории. Отличник здравоохранения Республики Дагестан. В период пандемии COVID-19 самоотверженно трудилась в «красной зоне», подходила индивидуально к каждому пациенту, проявляла полноценное внимание и заботу. Указом Главы РД награждена Почётной грамотой Республики Дагестан. Удостоена ряда наград.