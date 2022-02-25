Врач назвал симптомы постковидного синдрома

Врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Московской области Елена Белякова сообщила, что коронавирус способен нанести вред всем внутренним органам и системам, поэтому постковидный синдром год назад был внесён в международную классификацию болезней.

«Среди симптомов постковидного синдрома: длительная слабость, сонливость, бессонница, боли в суставах, скачки давления. У людей, которые уже имеют какие-то сопутствующие заболевания, COVID-19 может спровоцировать их обострение», — рассказала специалист в беседе с «Радио 1».

По словам Беляковой, потеря обоняния — один из первых симптомов заболевания. В то же время такой симптом может формироваться и после болезни, а также достаточно длительно сохраняться — до года.

Ранее вирусолог, инфекционист Николай Малышев высказался о процессе восстановления после COVID-19.

Источник: https://russian.rt.com/russia/news/967612-vrach-postkovidnyi-sindrom