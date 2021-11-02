Врач назвал факторы, повышающие риск госпитализации при COVID-19

Врач Бойцов: сердечно-сосудистые заболевания повышают риск госпитализации при COVID-19.

Сердечно-сосудистые заболевания не повышают вероятность заболевания коронавирусом, но в случае заражения повышают риск госпитализации, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов.

Он пояснил, что есть так называемые кардиометоболические факторы риска в части, касающейся госпитализации при COVID-19.

«Известно, что наличие сердечно-сосудистых болезней или их факторов риска не повышают вероятность инфицирования, то есть заболеть, но вот фактор риска госпитализации со стороны сердечно-сосудистых заболеваний действительно есть отчетливый», — сказал он на пресс-конференции о последствиях коронавируса для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и их профилактике.

По словам эксперта, среди них на первое место надо поставить артериальную гипертонию, другими факторами являются ожирение (больше 40%), фибрилляция предсердий (порядка 20%), сахарный диабет (около 15%) и онкологические заболевания (около 10%).

При контроле заболевания вероятность госпитализации существенно снижается — более чем на 10% и даже до 20%, добавил Бойцов.

Источник: ria.ru