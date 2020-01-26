«Врач лечит человека, а ветеринар – все человечество»

Эти слова академика Ивана Павлова недаром стали крылатым выражением. Ветеринар — одна из самых благородных, гуманных профессий. Одним из таких людей является Мазанаев Хизри Гусинович, который работает в своей профессии более 30 лет. Хизри Гусинович родился в селении Буршаг Агульского района. В родном селе учился до четвертого класса, а в пятый — пошел уже в селе Кураг.

После окончания школы сразу поехал на заработки в Магарамкентский район, чтобы помочь прокормить большую семью. После службы поступил на ветеринарное отделение Махачкалинского сельскохозяйственного техникума. Закончил техникум в 1982 году с отличием и поступил в Дагестанский сельскохозяйственный институт на ветеринарное отделение, но пришлось перейти на заочную форму обучения в связи со смертью матери.

Начал он свою карьеру в Каякентском ветеринарном участке. Затем он был назначен главным зоотехником совхоза «Арсугский». Ответственность, принципиальность, аккуратность и целеустремленность не остались незамеченными. В 1987 году его избрали председателем сельского Совета народных депутатов сел Буршаг и Арсуг.

В 1989 году решением собрания села стал председателем колхоза. Хизри Гусинович признается, что ни разу не пожалел о том, что выбрал профессию ветеринара и в 1994 году добровольно ушел с должности председателя колхоза и устроился на работу заведующим Буршагским ветеринарным участком.

За добросовестное выполнение своих профессиональных обязанностей в 1997 году был удостоен звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Дагестан». Хизри Мазанаев не только на своем участке лечит животных, но и демонстрирует свой профессионализм в масштабах района. В 2009 году он был награждён Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства за личные заслуги в области диагностики и профилактики заболеваний сельскохозяйственных животных.

Односельчане довольны его работой и не помнят, чтобы он кому-нибудь отказал в помощи. У него всегда была целая коллекция трав для народного лечения. Есть люди как светильники, кто, не нарушая гармонии и порядок жизни, осознает свой долг и ответственность перед людьми и делом, которому служит. Они не гонятся за престижем, а ежедневно стараются принести пользу ближнему, что можно сказать и о Хизри Гусиновиче.

Руслан Магарамов