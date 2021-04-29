Врач-кардиолог Агульской ЦРБ поддержал комментарий Сергея Меликова

Врач-кардиолог Агульской ЦРБ Замир Абдуллаев поддержал комментарий Сергея Меликова относительно квотированной медицинской помощи. Абдуллаев отмечает, что своевременная выдача прописанных лекарств является жизненно важным вопросом, и его своевременное решение в каждом индивидуальном случае имеет большое значение.

Особенно актуальным это является для граждан с хроническими заболеваниями и граждан с ограниченными возможностями здоровья.

«28 апреля в течение трех часов Сергей Меликов отвечал на вопросы граждан в рамках прямой линии.

В ходе прямого эфира руководителю региона поступило большое количество вопросов как от жителей республики, так и из других регионов страны.

Наиболее часто задаваемыми вопросами стали проблемы ЖКХ, улучшения качества дорог, образования и здравоохранения.

Касательно вопросов медицины врио Главы Дагестана ответил на обращение жителя Сулейман-Стальского района по поводу несвоевременного предоставления положенных медикаментов гражданину с ОВЗ.

Сергей Меликов подчеркнул, что в оказании квотированной медицинской помощи проволочек быть не должно. В данном конкретном случае Сергей Меликов сказал закрыть этот вопрос до конца апреля», — отметил Замир Абдуллаев.