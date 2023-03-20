Врач-фтизиатр Залина Каллаева: «Успех лечения туберкулеза напрямую связан с его своевременным выявлением»

24 марта – Всемирный день борьбы против туберкулеза. Что нужно знать об этом заболевании?

Туберкулез – это инфекционная болезнь, которая вызывается микробактерией туберкулеза. Она обладает значительной устойчивостью к холоду, теплу, влаге и свету.

Заболевпние распространен повсеместно. Возбудитель передается чаще воздушно-капельным путем. Возможность заражения зависит от числа попавшего в организм возбудителя, а также от защитных сил человека, и чем ближе контакт с бактериовыделителем, тем большее количество возбудителя туберкулеза попадет в легкие. Если зараженный человек не заболевает сразу, то становится носителем инфекции. Вероятность заболевания повышается в том случае, если организм ослаблен в результате длительных стрессов, неблагоприятных условий жизни, недостаточного питания, вредных привычек, а также наличия сопутствующих заболеваний. Особенно быстро туберкулез развивается у ВИЧ-инфекцированных.

Туберкулез может поражать различные органы и ткани: глаза, кости, кожу, кишечник, почки и т.д., но чаще всего возбудитель поражает легкие. Заболевание представляет реальную опасность для взрослых и детей. К сожалению его пока нельзя назвать «болезнью прошлого».

Человек, пораженный туберкулезом на ранней стадии не предъявляет никаких жалоб.

Существует несколько методов выявления туберкулеза: флюорографическое обследование, МСКТ органов грудной клетки, постановка пробы Манту и Диаскинтест, обследование мокроты на микобактерии туберкулеза.

У детей и подростков туберкулез выявляется с помощью пробы Манту и Диаскинтест. Некоторые ошибочно принимают пробу Манту и Диаскинтест за прививку.

Для раннего выявления туберкулеза проба Манту проводится с 12 месячного возраста до 7 лет систематически 1 раз в год независимо от предыдущего результата. Дети с нарастанием пробы Манту на 6 мм и более, а также с гиперэргическими реакциями (18 мм и более), или сохраняющейся реакцией 10-12 мм в течение 3-4 лет подлежат консультации у фтизиатра. Детям с 8 лет и подросткам ставят пробу Диаскинтест. С 15 лет ежегодно проводят флюорографическое обследование населения. После обследования при необходимости этим детям назначается химиопрофилактика, её целью является предотвращение распространения туберкулезной инфекции по всему организму. Если этого не сделать, то в организме ребенка туберкулезная палочка превращается в L- форму и оседает в лимфатических узлах, а затем когда у ребенка происходит снижение защитных сил организма L-форма превращается в активную форму. Туберкулезные палочки распространяясь по организму с током крови могут попасть в любой орган, а при попадании в органы репродуктивной системы возможен риск развития бесплодия как у женщин, так и у мужчин.

У человека, заболевшего туберкулезом, могут быть следующие симптомы: субфебрильная температура частый кашель, кровохарканье, боли в груди при кашле, потеря веса, сильная ночная потливость. У курильшиков трудно установить начало болезни, поскольку привычный кашель, характерный для хронического бронхита курильщика, не воспринимается им как проявление болезни.

Успех лечения определяется различными факторами: своевременное выявление, полноценное лечение, формой и распространенностью процесса, защитными свойствами организма, условиями жизни и питания больного.