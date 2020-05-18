Врач Агульской ЦРБ прокомментировал слова Путина о праздновании Ураза-байрам

За комментарием по поводу выступления Президента РФ В.В.Путина, обращенного к дагестанскому народу по вопросу празднования священного для всех мусульман праздника Ураза-байрам в сложившейся в республике да и во всем мире ситуации с короновирусом, «Вести Агула» обратились к ведущему врачу-кардиологу, участковому врачу-терапевту Агульской ЦРБ Замиру Магомедовичу Абдуллаеву.

Замир Магомедович работает по сей день в своем родном селе. И как никто другой знает и бережет традиции и обычаи своего народа. Понимает важность приближающегося праздника Ураза-байрам. Но как ведущий врач, который видит всю ситуацию с вирусом, остаётся солидарен с В.В.Путиным и призывает агульцев в этом году отпраздновать этот священный для всех мусульман праздник дома. Просит не нарушать режима повышенной готовности, не собираться большими группами, чтобы благополучно преодолеть полностью угрозу эпидемии. Замир Магомедович также подчеркнул, что человеческое понимание угрозы и грамотные действия медперсонала смогут победить эпидемиологическую обстановку как в родном районе, так и во всей стране и мире.

Луиза Гусукаева