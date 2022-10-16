Впервые в Россию прибыла делегация Совета Женщин-предпринимателей Эмиратов

Первый визит делегации Совета Женщин-предпринимателей Эмиратов во главе с председателем Е.П. Мадам Фаридой Аль-Авадхи в Россию подошёл к своему завершению. В течение 10-дневной бизнес — миссии, организованной РАДС и ассоциацией «Женщины бизнеса», был проведён масштабный международный Форум, объединивший 350 участников из 10 стран. В ходе пресс-конференции в РИА Новости анонсировано создание Всемирной ассоциации по развитию предпринимательства «Женский деловой совет». Эмиратская делегация установила прочные связи с женским деловым сообществом регионов РФ, посетив производственные площадки и технопарк «Сколково». Республику Дагестан на форуме представляла председатель Дагестанского регионального отделения «Женщины бизнеса» Сефижат Магомедрасулова. «Приятно осознавать, что арабская делегация высоко оценила дагестанский бренд «Аршаевы», который создавался представителями из регионального отделения «Женщины бизнеса», также с ними было обговорено и предложение о сотрудничестве с целью открытия магазинов данной марки в Дубае уже в ближайшее время». Мероприятия получили широкую огласку в российских и эмиратских СМИ.

Источник: https://mirmol.ru/novosti/vpervye-v-rossiju-pribyla-delegacija-soveta-zhenshhin-predprinimatelej-jemiratov/