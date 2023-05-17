Возвращайся домой насовсем и с Победой

Если я скажу, что сегодня внимание каждого человека и всего человечества приковано к специальной военной операции, я нисколько не преувеличу. Больше года назад, когда объявили частичную мобилизацию, сильная половина человечества нашей страны с оружием в руках встала на защиту нашей Родины. Думали ли мы, что такое может случиться в наше время?! Но вот случилось… И самые сильные наши мужчины, мобилизованные, получив повестки, военные и контрактники по долгу службы отправились в зону специальной военной операции. Потому что так надо.

Наш земляк Михаил Гилев по долгу службы попал в зону СВО.

Он, окончив Терекли-Мектебскую школу имени Кадрии, отучился в военном институте внутренних войск МВД России в городе Пермь на факультете технического обеспечения. Получив образование, Михаил начал свою трудовую деятельность и военную карьеру в городе Астрахань. Сегодня он занимает должность начальника автобронетанковой службы воинской части, а в зоне СВО исполняет обязанности заместителя командира усиленной тактической группы по вооружению.

Что для него армия и военная служба? Как он сам говорит: «Армия – это абсолютно другой мир. И этот мир живет по своим законам и правилам. Своего рода государство в государстве, в котором трудно ориентироваться. Когда ты попадаешь в него, тогда начинаешь думать, как военные, и разговаривать их языком, понимаешь, почему все так. Самое страшное – тебе начинает нравиться все это, и ты не хочешь уходить отсюда. В армии – порядок, стабильность, поэтому многие и остаются в Вооруженных Силах».

Михаилу Александровичу очень нравится его профессия.

На территории СВО он находится с первых дней. Как рассказывает его мама Марина Сагнаева, за этот период времени (с февраля – по сегодняшний день) Михаил приезжал домой два раза. Мама Марина переживает за сына, конечно, она понимает, Михаил сам выбрал эту профессию, где основная деятельность направлена на защиту Родины.

Беззаботное детство Михаила прошло в Ногайском районе. Первая учительница Гульсагира Абдулкадырова Сахтаева привила ему чувства патриотизма, любовь к малой родине, а классный руководитель Ису Османовна Сулейманова – ответственность везде и всегда.

Учителя школы имени Кадрии помнят и знают Михаила скромным, доброжелательным, уважительным человеком, каким он остается и сегодня.

–Мы, учителя, стараемся, чтобы среди наших воспитанников было как можно больше людей честных и справедливых, мужественных и отважных, беззаветно любящих свою Родину. Никто не знает, что ждёт их впереди, но хотелось бы, чтобы в трудный для своей Отчизны час они не растерялись и не дрогнули, –говорит директор данной школы Альфия Акимова.

Михаил является одним из хороших работников в своей воинской части, об этом свидетельствуют его многочисленные грамоты и благодарственные письма. А из нагрудных знаков Михаил Гилев имеет медали «За отличие в службе» III степени, «Участник боевых действий на Северном Кавказе», «Участник парада Победы», нагрудной знак «200 лет внутренним войскам МВД России».

Кто бы ни был– мобилизованный, контрактник, военнослужащий, сегодня он– на защите Родины. Каждому из них здоровья и везения.

Удачи тебе, наш герой! Возвращайся домой насовсем и с Победой!

Источник: Голос степи