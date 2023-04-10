Возведение нескольких десятков социальных объектов предусмотрено в текущем году в Дагестане

10 апреля под председательством Абдулмуслима Абдулмуслимова состоялось заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики региона с учётом внешних факторов.

В числе тем на повестку заседания были вынесены вопросы строительства и капитального ремонта социальных объектов.

По словам Председателя Правительства Дагестана, в регионе предусмотрено строительство 95 объектов в рамках реализации нацпроектов «Образование» и «Демография».

По словам премьера необходимо ежедневно мониторить ход работ и не допускать отставания от графика.

«Все объекты к 1 сентября должны быть готовы к приёму школьников. Качество работ должно соответствовать всем нормам безопасности — речь идёт о здоровье наших детей», — сказал премьер.

Как сообщил глава регионального Минстроя Артур Сулейманов, в 2023 году осуществляется финансирование строительства и проектирования 105 социальных объектов на сумму свыше одиннадцати миллиардов рублей.

Касательно объектов здравоохранения, то по программе РИП предусмотрено строительство 6 объектов на сумму около 272 миллионов рублей.

В завершении обсуждения, Абдулмуслимов поручил организовать работу по лицензированию социальных объектов на должном уровне.