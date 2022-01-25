Возродим ТОКС в районе

24 января Глава Дагестана Сергей Меликов встретился с руководством Республиканского телевизионного отряда краеведов-следопытов (ТОКС). В рамках встречи её участники, среди которых были врио министра образования и науки РД Яхья Бучаев, врио министра по делам молодежи РД Камил Саидов, командир ТОКС Магомед Нурасулмагомедов, заместитель директора ГТРК «Дагестан», начальник штаба ТОКС Салам Хавчаев, заместитель командира ТОКС, руководитель центра детско-юношеского туризма и краеведения ГБУ ДО РД «Малая академия наук Республики Дагестан» Арсен Хайбулаев, обсудили с главой региона дальнейшее развитие уникального в своем роде краеведческого отряда.

Глава Дагестана высоко оценил деятельность токсовцев, которые проводят не только масштабную поисковую деятельность, связанную с историей родного края, но и большую патриотическую работу среди молодежи, в том числе вовлекая ее в свои мероприятия.

«У нас в этом году развернута специальная программа по воспитанию детей, она связана в том числе и с практическими делами: мы планируем создать несколько объектов, которые бы содействовали военно-патриотическому воспитанию, укреплению наших традиций. Работа наша должна отображать и ваши пожелания. В частности, если речь идет о строительстве Дома Юнармии, то я не представляю его себе без возможности размещения там вашего отряда, потому что и деятельность Юнармии, и положение о ТОКСе пересекаются по всем направлениям. Эта синергия послужит дальнейшему продвижению всех наших планов в данном направлении», — выразил уверенность Глава Дагестана.

Хочется отметить, что подобный отряд действовал и в Тпигской средней школе Агульского района во второй половине70-х годов. Инициатором создания и руководителем отряда был учитель физики, ныне покойный Раджабов Шабан Раджабович. Основой отряда был класс, руководителем которого он являлся. Отряд списался с архивами Министерства обороны СССР в городах Москва, Киев, Ленинград и Ростов-на-Дону. Поисковики выяснили судьбу более восьмидесяти уроженцев села Тпиг, мобилизованных Агульским районным военкоматом в 1941-1945 годах. К сожалению, в смутные 80-90 годы движение заглохло.

Нынешнее время характеризуется попытками внешних и внутренних врагов нашей страны очернить нашу историю, умалить вклад в победу над фашизмом. Хотелось бы, чтобы учителя истории, географии и ОБЖ возродили это движение, благо, что очень много материалов об участниках Великой Отечественной войны собрано и хранится у учителя истории Тпигской СОШ Ифриз Баджаевой. Возрождение отряда, систематизация всего материала, налаживание связей с республиканским ТОКСом — это было бы данью уважения к нашим дедам, отдавшим свои жизни за нашу Родину.

Абдулрашид Рамазанов, учитель Тпигской СОШ