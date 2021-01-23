Возобновлению строительства дороги «Обход г.Дербент» — быть

Под руководством Председателя Правительства РД Абдулпатаха Амирханова прошло совещание с участием госсекретаря РД Хизри Абакарова, первого зампредседателя Правительства Батыра Эмеева, министра по земельным имущественным отношеним РД Заура Эминова, врио минтранспорта и дорожного хозяйства РД Шарухана Гаджимурадова, главы г. Дербента Рустамбека Пирмагомедова и Хизри Хизриева, руководителя ООО «Дагтехкадастр» по вопросу строительства обходной дороги при городе Дербенте.

Данный проект был запущен в 2017 году, однако в 2018 году приостановлен ввиду необходимости выкупа тех земель, что попадают под путепровод.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Ширухана Гаджимурадова, сейчас проходит процедура оформления земель, заключаются договора.

Поручено ускорить процесс документального оформления земельных участков и строительства дороги.

Путепровод «Обход г. Дербент» имеет важное значение, так как позволит в значительной мере разгрузить дорожную сеть внутри города. Новый путь будет проходить через микрорайоны «Аэропорт» и «Карьер», набережную.