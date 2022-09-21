Здравоохранение

Возможности реабилитации и ресоциализации у наркозависимых граждан

Оставить комментарий

Специалисты, занимающиеся проблемами алкоголизма и наркотической зависимости, единодушно признают, что применение
специальных реабилитационных программ в лечении данной группы пациентов позволяет существенно повысить эффективность и качество ремиссии.

Под реабилитацией обычно понимают восстановление функций, утраченных в результате болезни. При аддикции необходимо реконструировать личность больного. Речь должна идти не о восстановлении прежних поведенческих и эмоциональных стереотипов, а о создании новых и о развитии таких способов реагирования, которые не приведут к срыву и продолжению употребления психоактивных веществ.

Возраст начала заболевания в случае злоупотребления наркотиками стремительно снижается, достигая нижней границы в 12-15 лет. Проблема работы с личностью здесь состоит в том, что человек становится наркоманом, еще не став личностью. В этом случае терминологически более правильным
было бы использование понятия «абилитация», т.е. необходимо говорить о формировании, развитии у юных больных новых, ранее отсутствовавших навыков и способов реагирования и социального функционирования.

В настоящее время уже не вызывает сомнения тот факт, что реабилитационные мероприятия должны проводиться на всех этапах лечебного процесса и строиться комплексно. С первого дня обращения за помощью необходимо активное включение больного в психотерапевтический процесс. Первым шагом является достижение понимания больным необходимости лечения. Если больной проникся этой мыслью — это уже 90% успеха. Второй шаг — достаточно сложный и длительный — обсуждение вопроса о добровольном отказе от употребления психоактивных веществ. Максимальная индивидуализация лечения заключается в том, что необходимо определить, в каких условиях лучше лечить больного — амбулаторных, стационарных или полустационарных. Качество и результаты лечения будут.полностью зависеть от правильного, дифференцированного определения клинических особенностей заболевания у данного больного (имеются в виду стадия заболевания, тяжесть процесса, темп и степень прогредиентности, соматические и социальные последствия и пр.) Немаловажным является также вопрос о конституционально-личностных особенностях пациента, а также анализ микросоциальных условий жизни и окружения каждого конкретного больного. Совокупность всех этих факторов составляет индивидуальный профиль больного. Из этих составляющих складывается индивидуальная
программа лечения, которая включает в себя формы, методы и средства лечения.
Преемственность форм и мер медицинской реабилитации представлена тремя основными ее этапами, которые последовательно проходят пациенты диспансера.

На первом этапе восстановительное лечение осуществляется в стационаре. Задачей этого этапа является предупреждение формирования
психического дефекта, инвалидизации и явлений госпитализма. Используются в основном биологическая терапия, различные виды психотерапии. Диагностика, лечение и реабилитация в ГБУ РД «РНД» осуществляется в порядке, утвержденном Приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации №1034Н от 30 декабря 2015 года «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» и порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими
расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ», согласно действующим стандартам (Приказы Минздравсоцразвития России №№124-135 от 04.09.2012) , приказу МЗ РФ от 22.10.2003 г. №500 «Об утверждении протокола ведения больных «Реабилитация наркологических больных»». В рамках второго этапа — реадаптации — происходит развитие
возможностей приспособления больного к условиям внешней среды.

При наркологических заболеваниях более всего нарушаются социальная адаптация
больного и его взаимоотношения с окружающей средой. Основная роль
принадлежит психосоциальным воздействиям, групповой, семейной психотерапии на фоне поддерживающего биологического лечения.
Осуществляется данный этап, как правило, в условиях дневного стационара и наркологических кабинетах амбулаторной службы. Наш опыт показывает, что реабилитация в амбулаторных условиях закрепляет эффекты, достигнутые в ходе стационарного лечения, стабилизирует или формирует установку больного на поддержание трезвого образа жизни, предупреждает и
снижает риск развития рецидива, способствует угасанию старых патологических стереотипов поведения, формированию и закреплению новых поведенческих навыков.

Задача третьего этапа — восстановление больного в его доболезненных отношениях с окружающей действительностью или создание новых, включая рациональное трудоустройство, вовлечение в активную социальную жизнь. На этом этапе максимально усиливается компонент психосоциальной
реабилитации. Он может проводиться как в специальных организациях по типу психотерапевтических сообществ, антиалкогольных или антинаркотических клубов, в том числе и семейных, групп самопомощи и прочее. В зависимости от типа личности, патохарактерологических
особенностей пациента и некоторых других факторов, выявляемых в ходе
психодиагностики, проводимой нами по оригинальным, адаптированным для
больных наркоманией и алкоголизмом методикам, выбирается тот или иной
план реабилитационных мероприятий. Необходимым условием является изучение уровня качества жизни и социального функционирования пациента на различных этапах реабилитационного процесса. Вместе с лечащим врачом психологом оценивается сохранившийся личностный и социальный реабилитационный потенциал, определяется
реабилитационный прогноз, вырабатывается план необходимых мероприятий.

Основная цель ресоциализации в наркологии — это восстановление и создание заново позитивных социальных связей, в первую очередь семейных. Родственники больного часто сами нуждаются в санации, поддерживая
нездоровые тенденции в семейных отношениях. Социальными работниками
проводятся беседы с семьями, находящимися в социально опасном положении, решаются вопросы трудоустройства, переобучения по различным специальностям, оказывается помощь в восстановлении документов
(паспорта, медицинские полисы, военные билеты) и по другим социальным проблемам.

В результате внедрения реабилитационного звена в систему оказания наркологической помощи повышается длительность ремиссий, улучшается их качество. Успех лечения больных алкоголизмом и наркоманией, особенно закрепление результатов этого лечения, зависит в наибольшей степени от
непрерывности и длительности лечебного процесса, от возможности комплексного (биологического и психотерапевтического) воздействия, как на самого пациента, так и на его ближайшее окружение.

Также читают:

Правительство выделит 2 млрд рублей на строительст...
Власти Дагестана обсудили меры по недопущению расп...
31 млн руб. выделят на закупку спецтехники для дос...
Дагестанский хирург спас пациентку из Молдовы от р...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.