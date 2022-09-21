Возможности реабилитации и ресоциализации у наркозависимых граждан

Специалисты, занимающиеся проблемами алкоголизма и наркотической зависимости, единодушно признают, что применение

специальных реабилитационных программ в лечении данной группы пациентов позволяет существенно повысить эффективность и качество ремиссии.

Под реабилитацией обычно понимают восстановление функций, утраченных в результате болезни. При аддикции необходимо реконструировать личность больного. Речь должна идти не о восстановлении прежних поведенческих и эмоциональных стереотипов, а о создании новых и о развитии таких способов реагирования, которые не приведут к срыву и продолжению употребления психоактивных веществ.

Возраст начала заболевания в случае злоупотребления наркотиками стремительно снижается, достигая нижней границы в 12-15 лет. Проблема работы с личностью здесь состоит в том, что человек становится наркоманом, еще не став личностью. В этом случае терминологически более правильным

было бы использование понятия «абилитация», т.е. необходимо говорить о формировании, развитии у юных больных новых, ранее отсутствовавших навыков и способов реагирования и социального функционирования.

В настоящее время уже не вызывает сомнения тот факт, что реабилитационные мероприятия должны проводиться на всех этапах лечебного процесса и строиться комплексно. С первого дня обращения за помощью необходимо активное включение больного в психотерапевтический процесс. Первым шагом является достижение понимания больным необходимости лечения. Если больной проникся этой мыслью — это уже 90% успеха. Второй шаг — достаточно сложный и длительный — обсуждение вопроса о добровольном отказе от употребления психоактивных веществ. Максимальная индивидуализация лечения заключается в том, что необходимо определить, в каких условиях лучше лечить больного — амбулаторных, стационарных или полустационарных. Качество и результаты лечения будут.полностью зависеть от правильного, дифференцированного определения клинических особенностей заболевания у данного больного (имеются в виду стадия заболевания, тяжесть процесса, темп и степень прогредиентности, соматические и социальные последствия и пр.) Немаловажным является также вопрос о конституционально-личностных особенностях пациента, а также анализ микросоциальных условий жизни и окружения каждого конкретного больного. Совокупность всех этих факторов составляет индивидуальный профиль больного. Из этих составляющих складывается индивидуальная

программа лечения, которая включает в себя формы, методы и средства лечения.

Преемственность форм и мер медицинской реабилитации представлена тремя основными ее этапами, которые последовательно проходят пациенты диспансера.

На первом этапе восстановительное лечение осуществляется в стационаре. Задачей этого этапа является предупреждение формирования

психического дефекта, инвалидизации и явлений госпитализма. Используются в основном биологическая терапия, различные виды психотерапии. Диагностика, лечение и реабилитация в ГБУ РД «РНД» осуществляется в порядке, утвержденном Приказом Министерства здравоохранения Российской

Федерации №1034Н от 30 декабря 2015 года «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» и порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими

расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ», согласно действующим стандартам (Приказы Минздравсоцразвития России №№124-135 от 04.09.2012) , приказу МЗ РФ от 22.10.2003 г. №500 «Об утверждении протокола ведения больных «Реабилитация наркологических больных»». В рамках второго этапа — реадаптации — происходит развитие

возможностей приспособления больного к условиям внешней среды.

При наркологических заболеваниях более всего нарушаются социальная адаптация

больного и его взаимоотношения с окружающей средой. Основная роль

принадлежит психосоциальным воздействиям, групповой, семейной психотерапии на фоне поддерживающего биологического лечения.

Осуществляется данный этап, как правило, в условиях дневного стационара и наркологических кабинетах амбулаторной службы. Наш опыт показывает, что реабилитация в амбулаторных условиях закрепляет эффекты, достигнутые в ходе стационарного лечения, стабилизирует или формирует установку больного на поддержание трезвого образа жизни, предупреждает и

снижает риск развития рецидива, способствует угасанию старых патологических стереотипов поведения, формированию и закреплению новых поведенческих навыков.

Задача третьего этапа — восстановление больного в его доболезненных отношениях с окружающей действительностью или создание новых, включая рациональное трудоустройство, вовлечение в активную социальную жизнь. На этом этапе максимально усиливается компонент психосоциальной

реабилитации. Он может проводиться как в специальных организациях по типу психотерапевтических сообществ, антиалкогольных или антинаркотических клубов, в том числе и семейных, групп самопомощи и прочее. В зависимости от типа личности, патохарактерологических

особенностей пациента и некоторых других факторов, выявляемых в ходе

психодиагностики, проводимой нами по оригинальным, адаптированным для

больных наркоманией и алкоголизмом методикам, выбирается тот или иной

план реабилитационных мероприятий. Необходимым условием является изучение уровня качества жизни и социального функционирования пациента на различных этапах реабилитационного процесса. Вместе с лечащим врачом психологом оценивается сохранившийся личностный и социальный реабилитационный потенциал, определяется

реабилитационный прогноз, вырабатывается план необходимых мероприятий.

Основная цель ресоциализации в наркологии — это восстановление и создание заново позитивных социальных связей, в первую очередь семейных. Родственники больного часто сами нуждаются в санации, поддерживая

нездоровые тенденции в семейных отношениях. Социальными работниками

проводятся беседы с семьями, находящимися в социально опасном положении, решаются вопросы трудоустройства, переобучения по различным специальностям, оказывается помощь в восстановлении документов

(паспорта, медицинские полисы, военные билеты) и по другим социальным проблемам.

В результате внедрения реабилитационного звена в систему оказания наркологической помощи повышается длительность ремиссий, улучшается их качество. Успех лечения больных алкоголизмом и наркоманией, особенно закрепление результатов этого лечения, зависит в наибольшей степени от

непрерывности и длительности лечебного процесса, от возможности комплексного (биологического и психотерапевтического) воздействия, как на самого пациента, так и на его ближайшее окружение.