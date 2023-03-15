Здравоохранение

Воздушная скорая изменила маршрут, чтобы забрать инсультного больного из высокогорного Хушета

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Вылеты медицинского вертолёта позволяют спасти значительно больше пациентов, которые не выдержали бы долгой транспортировки наземным транспортом. Так, в конце минувшей недели бортом санавиации из высокогорного села Бежта Цунтинского района была эвакуирована беременная с угрозой преждевременных родов.

Только вертолёт с пациенткой поднялся в воздух, как отступил новый сигнал: у 48-летнего жителя кутана близ труднодоступного села Хушет соседнего Цумадинского района случился инсульт, парализовало левые руку и ногу. Сотрудники Дагестанского центра медицины катастроф сориентировались моментально: на борту опытная бригада с реаниматологом, которые уже начали оказывать необходимую помощь женщине, сняв угрозу прерывания беременности — а значит, есть возможность успеть спасти и второго пациента.

Диспетчеры запросили разрешение на изменение маршрута и проинструктировали бригаду на борту.

Вертолёт сел в максимальной близости к высокогорному Хушету, откуда навстречу медикам уже несли больного.

Специалисты справились с тяжёлыми клиническими ситуациями. Беременную госпитализировали в Республиканский перинатальный центр, где она получает специализированную терапию.

Пациента с инсультом в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи ждала развёрнутая операционная.

Нейрохирургами ему было проведено удаление гематомы, сдавливавшей мозг. На повторных МСКТ гематома не рецидивирова.

Сейчас пациент в режиме охранительной комы, врачи делают все возможное, чтобы восстановить его здоровье.

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