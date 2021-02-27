«Воздушная скорая» доставила тяжело больного ребенка из Бабаюрта в Махачкалу

Медицинский вертолет доставил в Детскую РКБ тяжело больного ребенка из Бабаюрта. Во время транспортировки за ним наблюдали специалисты-реаниматологи. Маленький пациент был подключен к ИВЛ.

За прошлый год «воздушная скорая» спасла 32 детские жизни, что значительно больше, чем в 2019 году. В данный момент врачи делают все возможное для спасения жизни пациента из Бабаюрта, который упал на бетон с полутораметровой высоты.

Помощь из Махачкалы не заставила себя ждать. Минздрав РД направил в местную больницу нейрохирурга Дагестанского центра медицины катастроф. Специалистом была удалена гематома под костями черепа. После стабилизации состояния пациента, он был доставлен в столицу Дагестана. Состояние больного все еще остаётся тяжелым.