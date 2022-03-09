ВОЗ не объявит о завершении пандемии в ближайшие годы, заявил инфекционист

В ближайшие несколько лет вряд ли будет объявлено о завершении пандемии коронавируса, заболеваемость будет то больше, то меньше, но вирус никуда не уйдет, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«В ближайшие несколько лет точно не настанет день, когда ВОЗ объявит о завершении пандемии», — сказал Тимаков.

Он пояснил, что есть, например, пандемия туберкулеза, с которой давно борятся, но она никуда не уходит, так же останется и пандемия коронавируса, заболеваемость будет то больше, то меньше, но вирус останется.

В Москве, как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, эпидемиологическая ситуация приходит в норму, поэтому прекращается использование QR-кодов, отменяются все ограничения на посещения общепита, театров, музеев, развлекательных, культурных, просветительских и спортивных мероприятий.

Источник: РИА Новости