Вовремя сделанная прививка позволит свести опасность вируса к минимуму

Согласно мониторингу общественного мнения, к вопросу о необходимости иммунизации от коронавирусной инфекции максимально ответственно относятся медицинские работники. Возможно, это связано с тем, что именно врачи сталкиваются непосредственно с осложнениями от инфекции. Или же с тем, что всю опасность этого вируса для граждан многие медики испытали на себе. Врачи и специалисты среднего специального медицинского звена столкнулись с необходимостью спасать жизни людей, рискуя собственным здоровьем. Особенно острой эта ситуация была в самом начале пандемии, когда был крайне высок процент летального исхода. Тогда так же, как и сегодня, героические поступки наших медиков спасали жизни и давали шанс на полное выздоровление.

За двухлетний период пандемии человечество смогло разработать препараты, которые защищают организм от влияния вируса. Российские специалисты разработали несколько вакцин, каждая из которых показала свою эффективность как в лабораторных исследованиях, так и в практическом применении. Вовремя сделанная прививка позволит, если не избежать инфицирования, то хотя бы нивелирует его последствия, исключив осложнения и сведя его опасность для человеческого организма к минимуму.

По словам специалиста пятой детской поликлиники города Махачкалы Магомедовой Минаят Курбановны, скептическое отношение многих граждан к вакцинации сменилось абсолютной уверенностью в ее необходимости. «Вирус коснулся многих людей, вызывая осложнения и требуя более длительного и сложного лечения. Самый эффективный способ избежать воздействия вируса была и остается прививка. В республике на данный момент действует около девяноста стационарных пунктов вакцинации, занять очередь в которых возможно и в дистанционном формате через портал Госуслуг» — отмечает специалист.

Магомедова Минаят Курбановна дополняет, что вовремя сделанная прививка и не только в случае с коронавирусной инфекцией – это верный способ забыть о существовании многих вирусов. Прививочная карта каждого человека содержит ряд необходимых инъекций, которые проводятся как в детском, так и в подростковом возрасте, и позволяют свести на нет опасность тех болезней, которые в свое время нанесли человечеству большой вред. Аналогичная ситуация и с прививкой от ковида. В случае формирования в обществе коллективного иммунитета удастся победить вирус. Важно понимать, что свою лепту в это дело должен внести каждый.

Алена Магомедова