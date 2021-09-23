Восстановлено энергоснабжение почти 80 % оставшихся без света из-за непогоды дагестанцев

К 12 часам специалисты Россетей вернули свет в дома оставшихся без света дагестанцев. Электроснабжение восстановлено в 80 процентах оставшихся без электричества домов. В работах задействовано сто девяноста пять специалистов в составе шестидесяти пяти бригад. Используется семьдесят три единицы техники. Планируется завершить все работы к трём часам дня.

Отметим, сегодня утром дождь и сильный ветер обесточили населенные пункты нескольких районов республики. Сообщить о нарушениях электроснабжения можно на круглосуточный бесплатный телефон Россетей 8-800-220-0-220 или посредством портала https://светлаястрана.рф