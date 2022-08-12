Восстановление мечети в селе Хрюг обсудили в Правительстве РД

Состояние мечети в селе Хрюг Ахтынского района, которая пострадала в результате сильных ливневых осадков и селевых потоков, обсудили в Правительстве РД на совещании под руководством вице-премьера Дагестана Муслима Телякавова. Предваряя обсуждение, вице-премьер указал на то, что объект находится в критическом состоянии, а его разрушение несёт опасность повреждения для близлежащих домов и социальных объектов. В целях оперативного перехода к противоаварийным работам, Телякавов предложил передать объект на год в пользование Историко-архитектурному и археологическому музею — заповеднику города Дербента.

Инициативу проведения работ по восстановлению мечети поддержал Сергей Меликов. Глава Республики Дагестан поручил решить вопрос в кратчайшие сроки и приступить к восстановительным мероприятиям, которые будут проводиться за счёт внебюджетных средств музея. По словам специалистов, стоимость восстановления объекта оценена в пять миллионов рублей.