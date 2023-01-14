Восстановительные работы после непогоды в Махачкале продолжаются

Об этом сообщил руководитель города Ризван Газимагомедов на личной странице в Телеграм.

«Уважаемые махачкалинцы!

Как вы знаете, на территории столицы сохраняется сложная ситуация, имеются перебои в подаче коммунальных услуг.

В ветхом состоянии сети, многие из них требуют серьёзного ремонта, о планах проведения которого говорит руководство Россетей.

Что касается текущего положения, то сегодня на заседании ситуационного центра мы сверили полученные данные и уточнили их у представителей ресурсоснабжающих организаций.

Сейчас сообщили о восстановлении энергоснабжения в посёлке Талги Ленинского района, начаты работы по установке новой опоры линии электропередачи взамен упавшей на улице Вузовское Озеро.

Как оказалось, из-за сильных порывов ветра на территории водохранилища упало дерево на ЛЭП, вследствие чего не выдержала нагрузки и упала опора.

Мы направили утром туда специалистов городских служб для распиловки и вывоза дерева, чтобы электрики могли начать работы.

Новый руководитель Махачкалинских городских электрических сетей Гаджи Султанов входит в состав ситуационного центра и практически без отдыха и сна работает, реагирует на сигналы об отключениях, выезжает на места, встречается с жителями.

Я ещё раз напомню, что все ваши сигналы мы фиксируем, работы проводятся, ситуационный центр работает в круглосуточном режиме», — написал Газимагомедов.