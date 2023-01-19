Восстановительные работы на подстанции «Махачкала-110» продлены до 22.00 мск 19 января

Филиал «Дагэнерго» сообщает о продлении работ на подстанции «Махачкала-110» до 22.00 мск 19 января в связи со сложным характером технологического нарушения на энергообъекте.

Во время восстановительных мероприятий подача электроэнергии жителям микрорайона Первая Махачкала, поселка Семендер и части проспекта Акушинского будет осуществляться с двухчасовыми перерывами. Специалисты обращают внимание, что из-за сложности проводимых работ время полного восстановления электроснабжения может быть изменено.

Энергетики приносят извинения за неудобства и призывают потребителей планировать 19 января с учетом данной информации.