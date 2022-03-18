Восемь лет назад произошло историческое событие, которое изменило не только политический строй двух стран, но и перевернуло жизнь миллионов людей. Это событие, за которое 96,77 процентов граждан Крыма и 95,6 процентов жителей города Севастополь высказались за, — воссоединение с Россией. Это означало, что в состав Российской Федерации вошли два новых субъекта. За всем происходящим следили и переживали неравнодушные люди во всех уголках нашей страны.

Так, по словам Председателя Совета старейшин Агульского района Омарова Магомеда Магомедовича, это большой шаг, к которому жители Крыма и Севастополя шли десятилетиями. Воссоединение Крыма с Россией можно оценить как долгожданную встречу родных, которые вынуждены были долгое время быть в изоляции друг от друга. «Это возвращение домой после долгого отсутствия, а самое главное — теперь люди получили возможность говорить и писать на своем родном языке, ощутить свою национальную идентичность и почувствовать свою землю и Родину», — сказал Магомед Омаров, отметив, что воссоединение Крыма и России — это торжество исторической справедливости.

Вконтакте Одноклассники