Воспитанники интерната познакомились с Сергеем Меликовым

Сегодня Сергей Меликов посетил махачкалинскую школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без родителей, где сейчас пребывает 166 воспитанников.

Руководитель школы Малик Гаджиев провел главе республики экскурс по учреждению, а воспитанники сами рассказали ему об экспонатах школьного музея и об истории Аллеи славы во дворе школы.

Сергей Меликов отметил, что дети — будущее республики, а значит, у них должны быть все условия для развития. Он дал поручение об улучшении условий проживания воспитанников интерната.