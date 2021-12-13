Экономика

Восьмая межрайонная ярмарка прошла в Хасавюрте

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Администрация города Хасавюрта при содействии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан и Министерство промышленности и торговли республики организовали межрайонную ярмарку. В общей сложности в 2021 году планируется провести десять ярмарок. Ярмарка, прошедшая в Хасавюрте 11 декабря, является восьмой от общего числа. Здесь была представлена продукция производителей из 20 муниципалитетов. Благодаря тому, что продукция реализуется напрямую от производителя, цены на товары были снижены на двадцать-тридцать процентов по сравнению с ценами в розничных торговых точках.

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