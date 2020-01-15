Восемь школ Буйнакского района получили новые транспортные средства

В торжественной обстановке школам Буйнакского района вручили ключи от новых двух автобусов и четырех газелей марки «Луидор».

Глава района Камиль Изиев отметил, что руководство республики прикладывает все усилия, чтобы дети получали хорошие знания в благоприятных условиях. Вопрос перевозки остро стоял перед муниципалитетом, особенно это касалось отдалённых школ.

Из тридцати шести школ транспорт получили 8 образовательных учреждений района, расположенные на расстоянии более трех километров.

По словам Камиля Изиева, транспортные средства доставлены прямо с завода и соответствуют всем стандартам и оборудованы спутниковой навигацией Глонасс.

Слова благодарности выразила начальник Управления образования Аида Залимханова в адрес руководства республики, министра образования и главы района за подарок и помощь этим школам, и за заботу о детях района.

Напомним, что по инициативе руководителя республики Владимира Васильева эти автобусы впервые закуплены на бюджетные средства за счет собранных налогов.