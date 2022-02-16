На встрече с представителями мебельной промышленности Дагестана руководитель Минпромторга Низам Халилов сообщил, что в Дагестане за 2021 год реализовано мебельной продукции на 1 млрд рублей.

Официально в этой отрасли занято около 1,5 тысяч человек, а реально, в «тени», это число предположительно равно 20 тысячам человек. Эти люди худо-бедно содержат свои семьи, им нужна поддержка и содействие. И готовность к этому в рамках бюджетных программ выразил на встрече Низам Халилов. На сегодня это обнадеживает мебельщиков в решении проблемных вопросов.

Почему мелкие и средние предприниматели уходят в так называемый «теневой сектор»? Да потому, что их тормошат около десятка контролирующих и надзирающих органов, самих которых никто не контролирует. Как говорится, ворон ворону глаз не выклюет.

Манафов Абдурахман Джалилович, зам.гл.редактора газеты «Вести Агула»