Политика

Вопросы увеличения доходной части консолидированного бюджета РД обсудили под руководством Сергея Меликова

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14 ноября Сергей Меликов провёл заседание Комиссии по увеличению доходной части консолидированного бюджета Республики Дагестан, в рамках которого Глава региона подчеркнул, что неизменным при формировании бюджета останется финансирование социальных программ, в первую очередь направленных на поддержку семей военнослужащих. Кроме того, особое внимание будет уделяться резервированию средств на всех уровнях.

«С учётом всех обстоятельств необходимо принципиально улучшить качество работы по наращиванию доходов», — сказал Меликов.
Детально об исполнении плановых заданий по налоговым и не налоговым доходам, поступающим в консолидированный бюджет республики за истекший период текущего года проинформировал министр финансов Дагестана Юнус Саадуев.

В рамках заседания были обсуждены меры по снижению доли «теневой» экономики.

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