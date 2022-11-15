Вопросы увеличения доходной части консолидированного бюджета РД обсудили под руководством Сергея Меликова

14 ноября Сергей Меликов провёл заседание Комиссии по увеличению доходной части консолидированного бюджета Республики Дагестан, в рамках которого Глава региона подчеркнул, что неизменным при формировании бюджета останется финансирование социальных программ, в первую очередь направленных на поддержку семей военнослужащих. Кроме того, особое внимание будет уделяться резервированию средств на всех уровнях.

«С учётом всех обстоятельств необходимо принципиально улучшить качество работы по наращиванию доходов», — сказал Меликов.

Детально об исполнении плановых заданий по налоговым и не налоговым доходам, поступающим в консолидированный бюджет республики за истекший период текущего года проинформировал министр финансов Дагестана Юнус Саадуев.

В рамках заседания были обсуждены меры по снижению доли «теневой» экономики.