Вопросы цифровой безопасности детей обсудили на пресс-конференции в РИА «Дагестан»

Хартия «Цифровая этика детства» дала очередную пресс-конференцию в РИА «Дагестан».

В пресс-конференции приняли участие: Уполномоченный при главе РД по защите семьи, материнства и прав ребенка Марина Ежова; и.о. начальника отдела по воспитательной работе Минобрнауки РД Газимагомед Мухумагазиев; директор по работе с массовым сегментом ПАО Ростелеком по РД Шамиль Муталиев; главный специалист-эксперт отдела гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания Минмолодежи РД Шевкет Крумов и член Регионального штаба «Молодой Гвардии ЕР» Расул Ибрагимов.

Детский омбудсмен, в ходе пресс-конференции отметила, что вопрос этики поведения во «всемирной паутине» касается не только детей и подростков. По мнению Марины Ежовой взрослым тоже стоит научиться вести себя адекватно в социальных сетях и освоить навыки цифрового этикета.

«Мы не умеем спорить в Интернет, мы не умеем оценивать достоверность информации. Часто наши пользователи очень агрессивно оценивают те или иные политические и даже бытовые события, скрываясь за анонимными аккаунтами», — сказала детский омбудсмен и привела ряд случаев, когда подростки становились объектом травли в том числе для взрослых людей.

Наглухо отгородиться забором от сети интернет, где очень много полезной и нужной информации, просто из-за неумения распознать ложное от истинного, опасное от безопасного, ни взрослым, ни детям – не получиться. Надо научиться с этим жить, и в первую очередь обучить детей и обучиться самим как себя культурно и цивилизованно вести себя в сети Интернет и научиться использовать ее для самообразования, поиску информации которая позволит человеку расти и развиваться.

В ходе беседы отдельно был затронут вопрос антитеррористической безопасности подрастающего поколения, которые нередко попадают под влияние вербовщиков самых разных мастей, от религиозных фанатиков, до распространителей наркотиков.