Вопросы ценностей мира как основы дружбы и развития обсудили в ДГИ

Представители Фонда поддержки еврейской культуры и учёные из города Москва посетили Дагестанский гуманитарный институт. В рамках встречи, стороны обсудили необходимость популяризации проекта «Ценность мира», который выступает как наглядный пример единства народов во благо развития Родины.

Для студентов была продемонстрирована кинокартина «Ценность мира. Юлиус и Этель Розенберги». Фильм свидетельствует об истории семьи Розенбергов, которые ценой своих жизней предотвратили ядерную катастрофу между США и СССР.

Далее в рамках встречи был проведён круглый стол «Исламский мир и Россия: ценность мира как основа дружбы и развития».

В мероприятии принял участие Магомедали Гапаров. По словам начальника отдела Миннаца РД, проведение такого мероприятия в ДГИ символично, так как вуз является примером межнационального и межконфессионального общения, образцом духовности и нравственности.